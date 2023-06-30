"Дуже гучно": у Бердянську пролунало понад 10 вибухів, окупанти визнали роботу ППО (відео)

Місцеві почули серію вибухів, після чого над містом почав здійматись дим. Російські загарбники звинуватили Україну в обстрілі та зазначили, що по Бердянську нібито завдали удару крилатими ракетами Storm Shadow.

У тимчасово окупованому Бердянську пролунало понад 10 вибухів. Про це повідомили зранку 30 червня у медіа "Бердянськ сьогодні".

"Дуже гучно у місті! Бердянці чули як ракети, так і роботу ППО", — йдеться у публікації.

Пізніше медійники опублікували відео, на якому над містом здіймається дим.

З посиланням на місцевих мешканців Бердянська автори контенту проінформували, що вибухи сталися на околицях міста.

"Також є повідомлення, що в бік, звідки йде дим, попрямували швидкі", — додали у медіа.

Ворожа "адміністрація" підтвердила серію вибухів у Бердянську. Російські окупанти звинуватили в обстрілі ЗСУ та заявили про роботу своєї протиповітряної оборони.

"Терористичний київський режим зробив чергову спробу завдати удару мирному місту. За попередньою інформацією оперативних служб, спрацювала система ППО", — зазначено в пості.

Пізніше колаборант Володимир Рогов зазначив, що ЗСУ завдали удару по окупованому Бердянську крилатими ракетами Storm Shadow.

Нагадаємо, у ніч на 30 червня росіяни обстрілювали українські міста ракетами С-300 та запускали "шахеди". Зокрема, ППО відпрацювала у Дніпропетровській області та у Миколаєві. Також ніч була неспокійною у Запоріжжі.

Раніше, 29 червня, в ОК "Південь" попередили про підвищений рівень ракетної небезпеки. Це пов’язано зі збільшенням ворогом розвідувальних БПЛА та корабельного угруповання в морі.