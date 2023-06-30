Секретні витрати Кремля: війна в Україні обходиться Росії дедалі дорожче, — британська розвідка

У Міноборони Британії зазначають, що дізнатися справжні суми витрат складно, оскільки в РФ використовують секретні статті бюджету, на частину яких припадає приблизно 22% усього бюджету уряду.

Для продовження військових дій в Україні та посилення оборонних заходів у регіонах, Росія змушена значно збільшувати військові витрати свого бюджету. Про це в п'ятницю, 30 червня пише Міністерство оборони Великої Британії у своєму зведенні в Twitter.

За даними зведення британської розвідки, Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) у своєму звіті за червень поточного року оцінив, що бюджет РФ на військові витрати становить близько 6,6 трлн рублів (близько 85,8 млрд доларів — ред.), що відповідає приблизно 4,4% ВВП Росії. Водночас у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення в Україну, військовий бюджет РФ становив 3,6%.

Однак у міністерстві підкреслюють, що визначити справжню суму військових витрат Росії складно, оскільки в країні використовують секретні статті бюджету, на частку яких припадає приблизно 22% усього бюджету уряду РФ.

"Хоча на війну в Україні витрачається тільки частина оборонного бюджету, збільшення витрат підкреслює вартість діяльності Росії в Україні. Крім того, Росія майже напевно зіткнеться з додатковими прямими бюджетними витратами на оборону через війну, включно з витратами на безпеку в окупованих регіонах і оборонними заходами в регіонах, які межують з Україною", — зазначають у Міноборони.

Секретні витрати Кремля

У вересні минулого року в проекті російського бюджету на 2023 рік передбачили близько 6,5 трлн рублів (112 млрд доларів) на секретні або незазначені витрати.

У березні 2023 року стало відомо, що засекречені або незазначені витрати Росії станом на 24 березня зросли до 2,4 трильйона рублів (31 мільярд доларів).