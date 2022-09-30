Секрет Полішинеля: Росія приховала дані про витрати $112 млрд у бюджеті для війни

Рівень секретності є безпрецедентним і зображає небажання Росії, що зростає, відкривати свої розрахунки для перевірки після вторгнення в Україну.

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У Росії приховають близько чверті запланованих видатків на 2023 рік для перекроювання бюджету. Це може означати, що у Кремлі, на тлі невдач в Україні, готуються до тривалої війни. Про це пише видання Bloomberg.

Зазначається, що в проєкті російського бюджету на 2023 рік передбачено близько 6,5 трлн рублів (112 млрд доларів) на секретні або невказані витрати. Це четверта частина всіх витрат.

Рівень секретності є безпрецедентним і показує небажання Росії, що зростає, відкривати свої розрахунки для перевірки після вторгнення в Україну в лютому. Раніше російська влада відмовилася від публікації кількох ключових статистичних даних, включаючи докладну розбивку торгівлі.

"Ми зараз багато чого закрили. Проєкт бюджету має бути схвалений обома палатами парламенту, а потім підписано президентом, щоб стати законом", — заявив журналістам міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.

За його словами, всі секретні витрати обговорять під час закритого засідання комісії.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя. Обстріляли цивільну гуманітарну колону на виїзді з міста. Внаслідок удару є загиблі та поранені.

Тим часом ЗСУ загнали в котел головні сили 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ в районі Лиман-Ямпіль.

Раніше Фокус розповідав, що витрати на війну в Україні спровокують гігантський дефіцит державного бюджету Росії найближчими роками. Як пише The Insider, постійна підтримка військової машини призведе до майже повного вичерпання фінансових резервів, які РФ накопичувала у попередні роки.