Залишилися уламки: на аеродромі в Мелітополі знищили вертоліт РФ, — соцмережі (фото, відео)

Уламки авіації на території аеродрому побачив російський військовослужбовець. Наразі немає точної інформації, чи був вертоліт знищений ударом ЗСУ.

На аеродромі, що розташований у тимчасово окупованому місті Мелітополі Запорізької області, росіяни втратили один бойовий вертоліт, імовірно, Мі-8. Про це пише Twitter-канал MilitaryAviationInUa.

Згідно з повідомленням, у соціальних мережах було опубліковано відео, що демонструє уламки вертольота, який належить армії країни-агресора. Запис був зроблений російським військовим з борту іншого вертольота.

На опублікованому відео можна спостерігати кадри, де російський багатоцільовий транспортний вертоліт, можливо, модель Мі-8 або його модифікація, здійснює зліт з аеродрому. Протягом кількох секунд кадр перемикається на залишки згорілого вертольота, який належав російським військовим.

Через повне руйнування фюзеляжу та інших елементів конструкції літального апарата складно визначити, який конкретно було знищено вертоліт ВКС РФ.

Наразі невідомо, чи був цей російський вертоліт знищений ударом ЗСУ, чи він згорів з інших причин.

На військовому аеродромі в Мелітополі базуються російські бойові й транспортні вертольоти та російська штурмова авіація, яку окупанти застосовують для нанесення ударів по позиціях Сил оборони України на півдні.

Нагадаємо, що 30 червня в тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли кілька вибухів. Російська ППО намагалася збити ракети, але не влучила. "Прильоти" почалися близько опівночі 28 червня. Тривали вони до 10 ранку, і закінчився день для ворога з вибухами, які пролунали близько 20:00 вечора.

Також 28 червня в окупованому російськими військами Мелітополі прогриміли вибухи. У небі виднілися сліди роботи ворожої ППО. Росіяни повідомили, що збили всі ракети ЗСУ.