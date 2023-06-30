"Бій тривав 18 годин": бійці Нацгвардії зміцнилися на позиціях у Луганській області (фото)

Під час 18-годинного бойового зіткнення, за даними командування, ліквідували 40 росіян, а близько 100 загарбників дістали поранення. Важливу роль в операції зіграли аеророзвідка і коригування вогню.

Бійці Нацгвардії успішно зайняли нові позиції в Луганській області, незважаючи на постійні атаки з боку окупантів. Бойові дії тривали понад 18 годин, перш ніж бійці Нацгвардії змогли відбити наступ противника і встановити контроль над територією. Про це повідомляє МВС України.

"Нацгвардійці відбили атаку ворогів і закріпилися на нових позиціях на Луганщині", — йдеться в повідомленні.

Українські військові 50-го полку, який носить ім'я полковника Семена Височана, провели успішну операцію, внаслідок якої було ліквідовано 40 окупантів, понад 100 дістали поранення, а також знищено їхню військову техніку.

"Російські війська продовжили атаку, але нацгвардійці відбили і другий наступ", — додали в МВС.

Тривалість бою становила близько 18 годин, протягом яких різні групи збройних сил спільно діяли. Важливу роль у цій операції відіграли аеророзвідка та коригування вогню, забезпечуючи підтримку та координацію дій на землі.

Бійці Нацгвардії зміцнилися на позиціях у Луганській області Фото: МВС України

Нагадаємо, 15 червня бійці Національної гвардії України дроном-камікадзе вразили універсальний російський мінний загороджувач, який використовує російська армія.

На початку червня бійці Національної гвардії знищили пункт спостереження разом з окупантами на Херсонщині. Ударний БПЛА врізався в стіну біля входу в бліндаж і вибухнув, завдавши російським військовим значних пошкоджень.