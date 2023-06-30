"Це не шоу": Залужний розповів, чому контрнаступ іде не так швидко, як хотілося

За словами головнокомандувача ЗСУ, його вкрай дратує негативна реакція на те, як просуваються на фронті українські захисники. Це можна було значно прискорити, якби Захід активніше ухвалював рішення про постачання зброї.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився деякими подробицями контрнаступу українських військ, а також висловився про очікування громадськості від нього. Про це він розповів у новому інтерв'ю виданню The Washington Post 30 червня.

За його словами, українські військові розплачуються за звільнені території своїми життями. Кожен звільнений метр землі просякнутий кров'ю, тому головнокомандувача дуже дратують коментарі про те, що просування йде набагато повільніше, ніж очікувалося.

Наші військові щодня успішно просуваються і це вже позитивний знак, навіть якщо це всього 500 метрів.

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки або щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхня проблема", — йдеться в повідомленні.

Окремий сигнал Валерій Залужний відправив західним союзникам, які зволікають з поставками озброєння і техніки. Україна потребує більшої кількості кожного виду зброї, а також сильно могла б допомогти перевага в повітрі — йдеться про винищувачі F-16. Після цього контрнаступ міг би піти набагато швидше.

У головнокомандувача ЗСУ є спеціальний екран, де він може подивитися, що перебуває в повітрі поруч з Україною — зокрема на західному кордоні.

"Кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, удвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перекинути сюди?" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня аналітики з ISW повідомили, що ЗСУ захопили стратегічну ініціативу під Бахмутом. Минулої доби українські війська досягли успіху на Бахмутському напрямку, через що росіянам довелося відступати. ЗС РФ проводили наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк.