"Перші бої – це страшно": морпіхи розповіли про бойове хрещення на AMX-10RC (відео)

В арсеналі бійців 37-ї бригади — французькі ББМ AMX-10RC та американські Хамві з високоточними ракетами APWKS. Нині морпіхи ведуть наступ в Донецькій області.

Українські військові з новоствореної 37-ї бригади морської піхоти почали йти вперед. Про бойове хрещення на полі бою морпіхи розказали в репортажі Hromadske.

Морські піхотинці кажуть, що першій бій пройшов без втрат. Вони почали наступ на півдні Донецької області. За цей час військові вже 5 разів брали участь в штурмових діях.

"Вони мали час підготуватись, а ми мали час зібратись", — каже морпіх про підготовку окупантів до українського наступу.

За словами військових страху під час першого бою не було, бо їх почали обстрілювати, тоді командир ББМ AMX-10RC "Каспер" дав наказ рухатись вперед. Вони прикривали піхоту, яка просувалась посадкою. Російські війська здійняли в небо два гелікоптери Ка-52, але екіпаж машини не зміг його уразити.

Врешті після першого бою ББМ отримала ушкодження, але змогла вийти з бою на пробитих колесах.

"Хамві" з установкою APWKS

Екіпаж "Хамві" має на машині установку APWKS для ураження цілей. В основі комплексу лежать некеровані ракети Hydra 70, які наводяться за допомогою лазерного наведення й завдяки цьому вони стають високоточними. Пристрій дозволяє знищувати як наземні, так і повітряні сили.

Командир машини Андрій каже, що було страшно під час першого бою. Машина вже виконала 6 бойових завдань, з яких вони 4 рази вели вогонь. Позиція APWSK знаходиться в 3-4 км від передової, тому військові бачать все поле бою перед собою, але інколи "прилітає" і поруч з ними.

"Перші бої — це страшно, а потім все добре. Ми відчули, як це має бути насправді", — каже Андрій.

Морпіхи розповіли, що підготовку вони проходили протягом 5 місяців, як в Україні, так і в Польщі. Закордоном їх тренували, в тому числі американці.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що бійці 37-ї бригади отримали всюдиходи M-ATV, ББМ AMX-10RC та ракети APWKS.

30 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратує, коли хтось каже, що українські військові повільно просуваються на фронті, бо кожен метр дається кровʼю.