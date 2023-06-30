"Тільки Бог може дати гарантії": Буданов зробив новий прогноз щодо звільнення України

Головний розвідник впевнений, що в України є всі шанси вийти на адміністративні кордони до кінця року.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не відмовляється від свого прогнозу, що Україна поверне свої території до кордонів 1991 року і може це зробити впродовж цього року. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Drive.

"Наша позиція незмінна в тому, що ми все одно вийдемо на адміністративні кордони України станом на 1991 рік. Ми зробимо все можливе, щоб цього року це було", — сказав він.

На питання журналістки щодо того, чи є в України гарантії, що після цього війна з РФ не повториться він сказав: "У таких питаннях тільки Бог може дати такі гарантії".

Він зазначив, що впевнений, що Україна досягне певного успіху в цій контрнаступальній операції.

Буданов також зауважив, що Росія з технічного боку підготувала все для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС і швидше за все підірве, охолоджувальний ставок. ЗС РФ збираються пошкодити зв’язок у системі, що згодом спричинить цю технологічну катастрофу, яку ніхто не зможе зупинити чи пом’якшити. Тому що пошуково-рятувальні роботи в зоні бойових дій неможливі.

18 квітня Кирило Буданов прогнозував, що ЗСУ навесні увійдуть до окупованого Криму і заявляв, що це "буде швидко". За словами голови ГУР Міноборони, на той момент залишався ще проміжок часу для того, щоб це "пророцтво" збулося.

Нагадаємо, що 30 червня Кирило Буданов повідомив, що ФСБ вже отримала наказ ліквідувати засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Також 30 червня у ГУР Міноборони повідомили, що працівники ЗАЕС та вояки ЗС РФ отримали наказ залишити станцію до 5 липня. Деякі очільники підрозділів вже виїхали до окупованого Криму.