"Передали не для парадів": Залужний прокоментував втрати Leopard 2 на полі бою

Головнокомандувач ЗСУ каже, що німецькі танки прибули в Україну не для фотографій, а для війни, де вони є пріоритетною ціллю для ударів.

На початку 2023 року Захід погодився передати Україні сучасні танки та БМП. В результаті ЗСУ отримали Leopard 2 різних модифікацій та іншу техніку. З початку наступу було втрачено декілька західних машин. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтервʼю для The Washington Post прокоментував втрати Leopard 2.

Російські війська за місяці окупації облаштували потужні укріплення на півдні України. Окупантам вдалося пробити сухопутний коридор між анексованим Кримом та материковою Росією. Розрив цього коридору завдасть значного удару по здатності РФ поповнювати свої сили.

Leopard 2 та БМП M2 Bradley вже дебютували на полі бою з початком контрнаступу. Під час бойових дій ЗСУ втратили кілька танків та бойових машин піхоти.

"Ми маємо Leopard не для того, щоб, він їздив на парадах, щоб з ним фотографувалися політики чи знаменитості. Вони прийшли сюди на війну. А Leopard на полі бою — це не Leopard, а мішень", — заявив Залужний.

Разом з тим аналітики вважають, що Україна не розгорнула основні сили для контрнаступу. Зараз події на фронті більше вказують на те, що українські військові "промацують" слабкі місця в російській обороні.

Нагадаємо, 23 червня ЗМІ писали, що втрати інженерних Leopard 2R не повпливає на наступ, бо ЗСУ мають десятки спеціалізованих машин.

13 червня військовий аналітик заявив, що українські військові попри втрати техніки виконали всі доктрини НАТО.