"Ставлять радіодатчики": речниця МЗС РФ Захарова звинуватила Київ у підготовці до теракту на ЗАЕС
Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну в "організації чергового теракту". Причина паніки — встановлення двох датчиків для вимірювання рівня радіації в столиці.
Росія звинуватила Україну в "організації чергового теракту". Так речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова відреагувала на встановлення в Києві додаткових пристроїв для вимірювання радіації.
"Київська влада готується здійснити черговий теракт", — написала Захарова в Telegram.
Вочевидь, речник МЗС говорить про Запорізьку АЕС в Енергодарі, яку контролюють російські окупанти.
Влада столиці України дійсно встановила два додаткові датчики для вимірювання рівня радіації, загалом у Києві їх буде сім. Апарати з'явилися в Голосіївському та Святошинському районах. Дані про рівень радіації передають із них у застосунок "Київ Цифровий".
Датчики вимірювання рівня радіації встановили за такими адресами:
- вулиця Турівська, 28 (Подільський район);
- вулиця Щусєва, 20 (Шевченківський район);
- проспект Правди, 64-Г (Подільський район);
- проспект Берестейський, 97 (Святошинський район);
- Харківське шосе, 7/1 (Дніпровський район);
- вулиця Вербицького, 26 (Дарницький район);
- вулиця Китаївська, 22 (Голосіївський район).
Фокус раніше аналізував, наскільки небезпечні для Києва наслідки вибухів на Запорізькій АЕС в Енергодарі. Фахівці кажуть, що повітряні маси дійдуть до Києва за два дні.
А глава військової розвідки України Кирило Буданов 30 червня заявив про ймовірний удар ЗС РФ по ставку-охолоджувачу поруч зі станцією.