"Вигризають кожен метр": у Міноборони розповіли про просування ЗСУ на фронтах

За словами Ганни Маляр, Сили оборони успішно просуваються на кількох напрямках і закріплюються на відбитих у ворога позиціях.

Збройні сили України успішно продовжують наступальну операцію на кількох напрямках, "вигризаючи" кожен метр рідної землі в окупантів. Про це 30 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Telegram.

"Триває наступальна операція наших сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Наші "вигризають" у ворога кожен метр землі у важкому двобої. Мають успіх", — написала Маляр.

За її словами, російські загарбники безуспішно продовжують наступати на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на півдні

"На напрямку Рівнопіль — Володине наші мають успіх, наразі закріплюються на досягнутих рубежах і завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад", — ідеться в публікації.

Маляр додала, що на Запорізькому та Мелітопольському напрямках українські захисники знищують ЗС РФ. Росіяни змушені підтягувати для оборони всі свої резерви, зокрема бригаду морської піхоти, яка свого часу втекла з Херсона.

Також чиновниця повідомила, що на Бердянському напрямку українські бійці просунулися на 1300 метрів.

Бої під Бахмутом: що відбувається на сході

"На Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту. Противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат", — розповіла заступниця міністра оборони.

За її інформацією, Сили оборони просунулися в напрямку Кліщіївки на 1200 метрів, Курдюмівки — на 1500 метрів.

Маляр поінформувала, що на флангах міста точаться бої, в яких досягають успіху ЗСУ. Зараз вони закріплюються на відвойованих рубежах.

"Загалом, на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви та чіпляється за Бахмут усіма своїми силами", — резюмувала вона.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у новому інтерв'ю виданню The Washington Post, опублікованому 30 червня, заявив, що його вкрай дратує негативна реакція на те, як просуваються на фронті українські захисники. Це можна було значно прискорити, якби Захід активніше ухвалював рішення про постачання зброї.

Цього ж дня в Генштабі розповіли, що на Бердянському та Мелітопольському напрямках Сили оборони мали частковий успіх на ділянках фронту Левадне — Приютне і Мала Токмачка — Очеретувате.