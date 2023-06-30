"Двійники посилюють враження": ЗМІ розповіли, чи має Путін рак, і хто його замінить

На деяких відео російський президент тримається за стілець або шкутильгає, але йому 70 років, зазначає Домінік Вагхорн, редактор Sky News з міжнародних питань.

Минулого року з'являлося безліч спекуляцій щодо того, чи є у президента РФ Володимира Путіна онкологічне захворювання. Чи є в цих чутках, як і раніше, якась частка правди, і хто міг би замінити главу Кремля в разі його смерті — про це розповів редактор видання Sky News з міжнародних питань Домінік Вагхорн.

Про здоров'я російського президента чимало писалося, також висловлювалися думки про те, що йому на зміну може прийти яструб від націоналістичного табору, який прагнутиме розширити масштаби війни, або ж голуб, який вирішить вивести війська з України.

Про швидку смерть Володимира Путіна заявляли джерела в Києві та західних країнах на початку повномасштабного вторгнення. Однак, судячи з усього, він усе ще в доброму здоров'ї: стоїть, говорить і ходить.

"Якщо у нього і справді рак, він явно отримує досить хороше лікування", — зазначив Домінік Вагхор, додавши також, що було достатньо повідомлень про те, що Путін використовує кількох двійників, щоб, можливо, посилити враження, що у глави держави хороше здоров'я.

На деяких відео він тримається за стілець або шкутильгає, але йому 70 років, і поки що немає жодних доказів того, що президент страждає на якусь невиліковну хворобу, вважає Вагхорн.

У разі смерті Путіна немає причин до того, що його замінить ще більший прихильник війни. Хоча все ж таки є кілька кандидатів, які могли б бути ще більш войовничими стосовно України та Заходу.

Нагадаємо, що Барак Обама заявив, що він разом із Меркель утримав лінію і не дозволив Путіну захопити всю Україну у 2014 році.

Також повідомлялося, що заколот Євгена Пригожина поранив Путіна. Видання Bloomberg розповіло про можливі дії Заходу.