Пригожин оголосив про закриття свого медіахолдингу: до нього входила "фабрика тролів"

Джерело журналістів розповіло, що закривається низка компаній: "Федеральне агентство новин", "Народні Новини" та "Економіка сьогодні". При цьому все, що цікавить працівників, — виплати за червень.

30 червня джерела в Patriot Media Group, якою володів Євген Пригожин, очільник ПВК "Вагнер", повідомили про закриття компанії. Про це вони розповіли авторам російського Telegram-каналу Mash.

Джерела стверджують, що припиняють працювати низка компаній, які входили до медіа-групи. Ідеться у першу чергу про РІА "Федеральне агентство новин" (ФАН), яка виконувала функції "фабрики тролів". Також розпускають редакції електронних порталів "Народні Новини", "Економіка сьогодні".

Наразі офіційного підтвердження ситуації немає.

Однак варто зазначити, що напередодні видання The Bell повідомило про особливі процеси, які розгорнулись навколо медіа-компанії "Патріот", належної Пригожину.

Зокрема ішлося про те, що кілька російських медіа-магнатів намагались взяти під контроль активи невдалого заколотника. Називались кілька претендентів:

Юрій Ковальчук, власник "Національної медіагрупи";

Віктор Шкульов, власник Hearst Shkulev Publishing.

Працівники "фабрики тролів" припинили працювати, розповіли виданню джерела. Єдине, що їх цікавило — виплати за червень.

Між тим два сайти медіа-групи "Патріот" припинили оновлювати стрічку новин (сайт nation-news не завантажується зовсім — заблокований "Роскомнаглядом"):

riafan — остання стаття вийшла о 13:12 30 червня;

Скріншот стрічки новин rueconomics

rueconomics — остання стаття вийшла о 13:33 29 червня.

Скріншот стрічки новин riafan

Зазначимо, Patriot Media Group — медіа-компанія, основним завданням якої було поширення у мережі наративів, потрібних російській владі. З цією компанією пов'язана так звана "Ольгінська фабрика тролів" — установа в Санкт-Петербурзі, де кілька десятків чоловік писали дописи у соцмережах. Одна зі справ, до яких вони причетні — медіа-кампанія під час виборів президента США у 2016 році.

На медіа-актив Пригожина наклали санкції лише ЄС та Швейцарія. США, де діяли "інтернет-тролі" обмежувальних заходів не ввели. Так само — і Україна.

Санкції на Patriot Media Group

Нагадуємо, Пригожин підняв заколот проти Путіна 24-25 червня 2023 року. Вже 26 червня він капітулював — погодився на умови, які йому озвучив президент Білорусі Лукашенко.

Пізніше помітили літаки екс-путінського кухаря — вони приземлились у Мачулищах під Мінськом. Наразі невідомо, чи був на борту втікач з РФ.

Очільник української розвідки Буданов заявив, що ФСБ РФ потримала завдання ліквідувати Пригожина. Про це очільник ГУР МОУ розповів виданню The War Zone.