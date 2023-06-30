"По гарячих слідах": агента РФ, який коригував удар по центру Краматорська, отправили в СІЗО

Співробітника Краматорського газотранспортного підприємства підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Жовтневий суд Дніпра відправив у СІЗО на два місяці підозрюваного в коригуванні ракетного удару по Краматорську 27 червня Володимира Синельника. Про це пише медіа "Ґрати" з посиланням на коментарі суду і прокуратури.

"Синельника затримали по гарячих слідах наступного дня після ракетної атаки, яка забрала життя 12 осіб. Ще 61 людина дістала поранення", — ідеться в публікації.

Слідство встановило, що чоловіка, який працював на місцевому газотранспортному підприємстві, завербували дистанційно ще до початку великої війни, а після 24 лютого 2022 року він почав збирати інформацію про місця базування та переміщення ЗСУ в Слов'янську та Краматорську. Крім того, Синельник мав передавати координати місцевої критичної інфраструктури та об'єктів із масовим скупченням цивільного населення.

Зазначається, що 27 червня близько 15:00 Синельник отримав від свого куратора в "ДНР" завдання зафіксувати на камеру ресторан Ria Pizza біля готелю "Краматорськ". Близько 17:00 зловмисник відправив відео з ресторану за допомогою Telegram, а вже через півтори години окупанти завдали удару балістичною ракетою Іскандер-М по центру міста.

Синельнику висунули підозру в державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, американський волонтер у вівторок, 27 червня, став свідком ракетного удару по Краматорську в ресторані, де проходило дитяче свято. За його словами, він допомагав перекладачці з журналістської команди, яка дістала важке поранення.

29 червня з-під завалів у Краматорську деблокували тіло ще однієї вбитої російськими військами 27 червня людини. ДСНС завершила роботи на місці руйнування, її працівникам вдалося врятувати сімох українців.