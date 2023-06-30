"Допомагає Україні виборювати свободу": у Міноборони показали роботу гаубиці L119 (відео)

Головним "опонентом" для гаубиці є радянська 120-мм Д-30, але ці старі зразки, які виготовлені в СРСР, програють L119 майже по всіх параметрах.

Британська 105 міліметрова легка буксирувана гаубиця L119 або 105 Light Gun допомагає Україні виборювати свободу та звільняти тимчасово окуповані території, які контролюють війська РФ. Про це у Telegram-каналі повідомила Ганна Маляр, заступниця Міністра оборони України.

Вона розповіла, що ця бойова артилерійська система пройшла бойове хрещення влітку 2022 року. Українські захисники одразу оцінили переваги "британки": висока швидкострільність та незначна маса роблять цю гаубицю ефективною під час штурмових та рейдових операцій. Про ювелірну точність гармати ходять легенди. Так, наприклад, розрахунки L119 знищували позиції російських СПГ-9 та 120-мм мінометів — цілі не надто великі.

Артилеристи кажуть, що головним "опонентом" для гаубиці є 120-мм Д-30, але з урахуванням обставин і завдань, які хлопці виконують. Все ж "напівмертві" радянські зразки програють L119 майже по всіх параметрах.

Характеристики гармати L119

Гаубиця L119 не є найкращою за дальністю стрільби, але має інші переваги. Артилерійська зброя британського виробництва здатна здійснювати до 6 пострілів за хвилину. Має широкий спектр доступних боєприпасів: осколково-фугасні, димові та освітлювальні. Дальність вогню становить при використанні звичайних боєприпасів 14 км, а активно-реактивними — 19,5 км.

Нагадаємо, 26 червня українські артилеристи розповіли, як гармата М777 американського виробництва з високоточними снарядами Excalibur допомагає знищувати російська техніку та артилерію. Артилеристи кажуть, що Excalibur — це надзвичайно ефективний боєприпас, який гарантовано знищує ціль. Це економить час та звичайні снаряди. Російські війська постійно намагаються полювати на гармату, тому артилеристам доводиться діяти максимально швидко, а після відпрацювання маскувати гаубицю й перейти в укриття.