"Ніколи не просили": Кулеба про перекидання військ НАТО в Україну

За словами міністра закордонних справ, Україна потребує поставок озброєнь, проте ЗСУ здатні самі вирішити проблеми захисту держави.

Україна ніколи не зверталася до НАТО з проханням про розміщення іноземних військ на своїй території для захисту від можливого вторгнення з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю французькому телеканалу La7, опублікованому 29 червня.

Кулеба наголосив, що Україна ніколи не просила про втручання іноземних військових і на цей факт слід зважати. На відміну від багатьох інших країн, які зверталися до НАТО з проханням розмістити війська для розв'язання своїх проблем, Україна завжди прагнула отримати зброю, щоб самостійно впоратися із загрозами.

"Ми ніколи, ніколи не просили іноземних солдатів прийти на нашу територію. І я думаю, що цей факт має бути гідно оцінений. На відміну від багатьох країн світу, які просили НАТО розмістити війська на їхній території для розв'язання проблем цих країн — ми, українці, ніколи не просили іноземних солдатів", — наголосив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що Україна очікує на підтримку з боку партнерів, включно з постачанням озброєнь, але розв'язання проблеми військової оборони країни лежить на плечах українських захисників, які готові впоратися з викликами самостійно.

Нагадаємо, 28 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія має сьогодні мотивацію і засоби для того, щоб вчинити інцидент на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Раніше, 23 червня, Кулеба зазначив, що Україні потрібно більше літаків і вертольотів, щоб кинути виклик пануванню Росії в небі під час контрнаступу ЗСУ.