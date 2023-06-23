Україні потрібно більше авіації, щоб кинути виклик Росії в небі, — Кулеба

Голова МЗС України зазначив, що найбільшою проблемою є сталість постачання союзниками артилерійських боєприпасів у достатній кількості.

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Україні потрібно більше літаків і вертольотів, щоб кинути виклик пануванню Росії в небі під час контрнаступу ЗСУ. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Telegraph.

За його словами, "скинути Росію з неба" є другим викликом для України після постачання артилерійських боєприпасів у кількості, достатній для контрнаступу Сил оборони.

"Найбільшою проблемою в контрнаступі є сталість поставок артилерійських боєприпасів, при чому в достатній кількості. І друга найбільша проблема контрнаступу — панування Росії в повітрі", — сказав він.

На думку голови МЗС, Україна потребує літаків, гелікоптерів і переносних зенітних комплексів, зокрема Stinger.

Він також зазначив, що всі класи озброєння, постачання яких Київ очікував від союзників, уже "розблоковано". Йдеться про засоби ППО, сучасні танки, високоточні ракети великої дальності та винищувачі.

"Найбільша гора, яку ми маємо подолати — це забезпечити сталість постачання артилерійських боєприпасів. Це все ще нескорена вершина дипломатії", — сказав Кулеба.

Крім того, він пояснив, що Україна намагається переконати Вашингтон надати далекобійні ракети ATACMS, що запускаються з систем HIMARS, оскільки наданих Британією ракет Storm Shadow немає в достатній кількості.

Нагадаємо, українські льотчики, які виконують бойові завдання на літаках Су-25, в інтерв'ю CNN, опублікованому 21 червня, розповіли про складнощі протистояння з російською бойовою авіацією.

Цього ж дня ЗМІ повідомили, що коаліція західних країн розглядає Румунію як можливе місце для навчання українських пілотів польотам на винищувачах F-16. За інформацією журналістів, у Міноборони країни не підтвердили, але й не спростували інформацію про навчання, однак підтримали ініціативу союзників із країн НАТО.