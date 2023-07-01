Зламали зброю: 50 дагестанців із ЗС РФ відмовилися воювати в Запорізькій області (карта)

Група російських військових із Каспійської флотилії дезертирувала на тлі успіхів ЗСУ і великих втрат окупантів.

У Запорізькій області 50 російських військовослужбовців відмовилися воювати в Україні та пошкодили своє озброєння. Про це пресслужба Генерального штабу Збройних сил України повідомила 1 липня у своєму ранковому зведенні у Facebook.

У Генштабі зазначають, що через успішні дії української армії ЗС РФ втрачають велику кількість живої сили, тож серед окупантів збільшуються випадки дезертирства та самовільного відходу з позицій. Один із таких стався в районі села Дорожнянка Запорізької області, що розташоване на південь від Гуляйполя: 50 етнічних дагестанців із Каспійської флотилії відмовилися брати участь у боях, а також вивели з ладу все озброєння у своєму підрозділі.

Село Дорожнянка на карті DeepState Фото: DeepStateMAP

У Генштабі зазначили, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, де тривають найважчі бої. За останню добу на фронті відбулося 22 бойових зіткнення.

Одночасно з цим росіяни продовжують прикриватися мирними жителями України як "живим щитом". Приміром, у селищі Тополівка Херсонської області російське військове командування розміщує своїх військовослужбовців у приватних будинках цивільних.

Селище Тополівка на карті DeepState Фото: DeepStateMAP

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ "Таврія" Олександр Тарнавський відзвітував про втрати російської армії на Запорізькому та Херсонському напрямках. Лише за добу, 29 червня, окупанти втратили майже три роти вбитими або пораненими та 13 одиниць техніки, зокрема два танки.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив повільний темп контрнаступу ЗСУ. За його словами, кожен метр просування дається українцям кров'ю, але вони щодня витісняють окупантів, нехай навіть на кілька сотень метрів. Дається взнаки брак військової техніки, насамперед літаків.