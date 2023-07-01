Пораненим військовим буде простіше отримати відпустку і звільнитися із ЗСУ: що придумали в Міноборони

Ті, хто отримав поранення в боях з армією РФ, зможуть оформити відпустку за станом здоров'я або звільнитися зі служби без звернення до військової частини. Військовим допоможе електронний документообіг.

Пораненим військовим ЗСУ суттєво спростили порядок реалізації постанов військово-лікарських комісій (ВЛК). Про це повідомило в Telegram Міністерство оборони України.

Щоб оформити військовому відпустку за станом здоров'я або звільнитися з лав ЗСУ, йому не треба повертатися до військової частини, розповіли чиновники.

Під час воєнного стану тих, кого ВЛК визнала непридатними до служби або які отримали відпустку для лікування після хвороби чи поранення, направляють до військкоматів. А з військової частини за допомогою електронного документообігу можна отримати необхідні документи для отримання відпустки або звільнення з військової служби, пояснили в Міноборони.

Зазначимо, що військовослужбовці ЗСУ можуть розраховувати на компенсацію за поранення під час боїв у розмірі до 100 тисяч гривень. Адвокати кажуть, що на практиці поранені військові отримують лише від 500 до 1000 гривень.

В Україні у 2023 році влада встановила розмір одноразової грошової допомоги в разі отримання військовим інвалідності в зоні бойових дій. При 1-й групі інвалідності можна отримати понад 1 млн гривень.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов нещодавно розповідав про бойові поранення. Глава розвідки заявив, що тричі був поранений на Донбасі.

Роспропаганда в червні поширювала відомості про нібито поранення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Військовослужбовець Анатолій Штефан доводив, що Залужний — живий і здоровий.