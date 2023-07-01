"Є люди, які хочуть убити": Зеленський повідомив про смертельну загрозу для Путіна

Володимир Зеленський каже, що вже звик до постійного ризику і не збирається відступати від свого завдання — привести Україну до перемоги.

Життю російського президента Володимира Путіна загрожує небезпека, оскільки деякі люди хочуть його вбити. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю іспанській газеті Elmundo.

Журналіст Альберто Рохас припустив, що під час війни в Україні Володимир Зеленський є людиною, якій загрожує найбільша небезпека, як главі держави. Політик заперечив і нагадав: найбільше зараз ризикують життям українські солдати на фронті. На полі бою постійно вибухають снаряди, тому солдатам важко спати та виживати.

"Я був там кілька разів і знаю, що відбувається. Дай Бог їм сили вистояти і повернутися додому", — зазначив Володимир Зеленський.

Щодо своєї особисто безпеки президент додав, що вже звик жити в умовах постійної загрози. За словами Володимира Зеленського, його оточує багато людей, яким теж постійно загрожує небезпека, але представники української влади усвідомлено зробили такий вибір.

"Я пишаюся завданням, що стоїть переді мною. Я живу з цим нормально. Так, я вам скажу, що Путіну зараз смерть загрожує більше, ніж мені. Є ще люди, які хочуть його вбити", — повідомив президент України.

Нещодавно з'явилася інформація, що спецслужби врятували Володимира Путіна від замаху під час поїздки Москвою. Працівники Федеральної служби охорони виявили міну на дні Москви річки, яка мала підірвати міст разом із президентом Росії.

Після атаки безпілотників на Кремль 3 травня Володимир Зеленський відкинув причетність України до замаху на життя Володимира Путіна. За його словами, українські війська використовують усю свою зброю для захисту і звільнення своїх територій.