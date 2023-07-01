"Чітко і скоординовано": тролі Пригожина почали критикувати його напередодні сварки з МО РФ, — ЗМІ

На думку адміністратора проєкту "Ловушка повара", Пригожин втратив бот-ферму, якраз коли загострився його конфлікт із Міноборони. Саме в той час тролі почали працювати проти нього.

Мережа інтернет-ботів, яка раніше виступала на боці Євгена Пригожина, у травні та червні почала його критикувати. Про це російському медіа "Агентство" розповіли експерти.

Від початку травня поточного року приблизно 13 тисяч колишніх пригожинських ботів у мережі VK перестали працювати на свого творця, заявив "Агентству" автор проєкту "Ловушка повара", який зберігає своє ім'я в таємниці.

Він додав, що ці боти останні кілька років "очевидно, працювали на Пригожина, але тепер, вочевидь, на нього не працюють, тому що чітко і скоординовано пишуть коментарі проти нього".

Експерт пояснив, що проєкт "Ловушка повара" з кінця 2019 року стежить за активністю приблизно 127 тисяч ботів у VK. У його поле зору потрапляють спільноти, в яких було виявлено активність фейкових акаунтів.

"Я здогадуюся, що цю структуру (бот-ферму) у Пригожина просто забрали. Вона як працювала, так зараз і працює, тільки змінила поведінку і завдання", — сказав журналістам співрозмовник.

Водночас, за його даними, зараз у російській соцмережі залишилося лише майже 1400 акаунтів, які регулярно підтримують главу ПВК. До травня 2023 року їх було приблизно 15 тисяч, проте тепер їхня більша частина працює проти нього.

Видання зазначає, що акаунти, які до початку травня хвалили "кухаря Путіна", дружно стали відгукуватися про нього негативно. Так, вони заявляли, що Пригожин створює "бардак" і бреше про "снарядний голод".

Журналісти звернули увагу на те, що саме з кінця квітня — початку травня різко загострився конфлікт між Шойгу і главою ПВК. Тоді Пригожин звинуватив МО РФ у припиненні постачання.

Фахівець з інтернет-тролів Даррен Лінвілл

Американський фахівець з інтернет-тролів Даррен Лінвілл виявив, що відомі йому боти з Twitter не підтримали ПВК "Вагнер" під час повстання.

"Акаунти, за якими ми спостерігаємо у Twitter, були дуже активні під час заколоту і пристрасно критикували Пригожина", — підкреслив він.

Команда Лінвілла стежить за активністю майже двох сотень ботів, яких пов'язували зі створеною Пригожиним "фабрикою тролів".

Доцент кафедри комунікацій Університету Клемсона в Південній Кароліні Даррен Лінвілл є міжнародно визнаним експертом у галузі криміналістики та моніторингу даних у соціальних мережах. Він досліджує профілі та повідомлення в соціальних мережах, щоб виявити недостовірну поведінку, яку продукують ферми тролів, а також поширення неправдивої інформації та дезінформації, що призначені для переконання громадськості або державних лідерів.

У 2020 році він став партнером Комісії з президентських дебатів, щоб відстежувати розмови в соціальних мережах про дебати та допомогу захистити вибори 2020 року. Крім того, він працював із Twitter і Facebook, щоб заблокувати сотні облікових записів у соціальних мережах, які вони приписали цілій низці зловмисників, включно з російським "Агентством інтернет-досліджень".

Найбільшим своїм досягненням Лінвілл назвав розуміння діяльності російських кампаній з дезінформації в соціальних мережах. "Ми змогли використати Центр прослуховування соціальних мереж Клемсона, щоб завантажити три мільйони твітів з відомих російських облікових записів, які намагаються ще більше розділити американців за ідеологічними ознаками", — написав він.

Фабрика тролів Пригожина

У 2018 році влада США звинуватила у втручанні в американські президентські вибори 2016 року створене Пригожиним "Агентство інтернет-досліджень", яке ще називали "фабрикою тролів". Тоді ж Вашингтон запровадив санкції щодо цієї організації та самого бізнесмена.

Тролі "фабрики" створювали фейкові акаунти в соцмережах і писали від їхнього імені коментарі. У доповіді спецпрокурора США Роберта Мюллера йшлося про те, що ця організація почала активно працювати у країні ще 2014 року. Сам Пригожин визнав свою причетність до створення бот-ферми тільки 2023 року.

Також стало відомо, що крім американських виборів, пригожинські тролі активно цькували російських критиків Путіна. Наприклад, вони заявляли про причетність опозиції до вбивства Бориса Нємцова та організували цькування соратниці Олексія Навального Любові Соболь, пишуть журналісти.

На базі "фабрики тролів" бізнесмен створив медіаімперію — холдинг "Патріот", який 30 червня оголосив про припинення роботи.

Нагадаємо, 1 липня повідомлялося, що в Уганді помітили російський військовий літак, який обслуговує потреби ПВК "Вагнер". Повітряне судно АН-124 належить 224-му льотному загону Міноборони Росії. За даними проєкту Gulagu.net, у нього завантажували один із винищувачів Су.

Цього ж дня представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що ПВК "Вагнер" продовжить проводити свої операції в африканських країнах навіть після заколоту Євгена Пригожина.