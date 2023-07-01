Заколот Пригожина: у США вважають, що ПВК "Вагнер" продовжить експлуатувати африканські країни

За словами речника Білого дому Джона Кірбі, кількість терористичних атак і насильницьких злочинів тільки зросла після того, як "вагнерівці" розгорнули в країнах Африки.

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Найманці ПВК "Вагнер" продовжать проводити свої дестабілізаційні операції в африканських країнах навіть після заколоту їхнього глави Євгена Пригожина. Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Bloomberg.

За словами журналістів, після заколоту Пригожина відкритим було питання про діяльність його найманців в Україні, країнах Африки та Сирії. Однак у Штатах не фіксують зменшення діяльності "вагнерівців" у світі.

Повідомляється, що в Малі, де також присутні найманці, ситуація з безпекою не покращилася, хоча місцевий режим і витрачав на неї мільйони доларів. Кількість терористичних атак і насильницьких злочинів тільки зросла після того, як "вагнерівці" розгорнули там свої бази в грудні 2020 року.

Видання пише, що уряд США неодноразово критикував ПВК "Вагнер" за її дестабілізуючу та експлуататорську діяльність в Африці, де приватна воєнізована компанія має численні контракти на забезпечення безпеки у ворожих і нестабільних умовах. Високопосадовці США застерегли африканські країни від партнерства з російськими найманцями.

Нагадаємо, що, як повідомлялося 30 червня, у Байдена не можуть визначити, де зараз Пригожин і ПВК "Вагнер". За словами представника Білого дому Джона Кірбі, кілька винищувачів "вагнерівців" наразі перебувають на території України.

Крім того, ЗМІ з'ясували, що в Білорусі побудовано польовий табір для бойовиків ПВК "Вагнер". Табір для найманців розбито на місці нефункціонуючої військової частини в Могильовській області. Його площа 24 тисячі квадратних метрів.