"Що вони замишляють": у Байдена не можуть визначити, де зараз Пригожин і ПВК "Вагнер"

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, кілька винищувачів "вагнерівців" наразі перебувають на території України.

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Уряд Сполучених Штатів поки що не може точно визначити місцеперебування засновника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина та його найманців. Про це пише CNN 30 червня.

"У нас немає інформації, яку ми вважаємо досить надійною, щоб підтвердити його місцеперебування", — сказав речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі

За словами Кірбі, у Вашингтона немає "ідеальної видимості" щодо того, куди вирушили "вагнерівці" і сам Євген Пригожин після проваленого заколоту в Росії.

"Я думаю, ви чули, як учора Пентагон говорив, що у них є ознаки того, що принаймні кілька винищувачів Вагнера перебувають в Україні, але незрозуміло, скільки та що вони замишляють", — додав спікер.

Місцеперебування Євгена Пригожина: що відомо

За даними російського Telegram-каналу "Brief" від 26 червня, Євген Пригожин був помічений у Мінську. Повідомлялося, що він зупинився в одному зі столичних готелів після переговорів з Олександром Лукашенком.

Зі свого боку Олександр Лукашенко 27 червня підтвердив, що Євген Пригожин перебуває на території Республіки Білорусь. Білоруський політик заявив, що гарантії, які надав Євгену Пригожину президент Росії Володимир Путін, дотримано.

Водночас Telegram-канал "Беларускі Гаюн" 27 червня повідомив, що бізнес-джет, який належить Пригожину, покинув аеродром Мачулищі в Білорусі та наразі перебуває в повітряному просторі Росії.

Пізніше, 29 червня, журналісти зафіксували на камеру зліт вертольота, який у Петербурзі забирав людину, схожу на Євгена Пригожина. Літальний апарат належав компанії, пов'язаній із бізнесменом.