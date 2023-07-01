"Готують атаки по Україні": в Уганду прилетів літак для ПВК "Вагнер", — ЗМІ (фото)

Повітряне судно АН-124 належить 224-му льотному загону Міноборони Росії. За даними проєкту Gulagu.net, у нього завантажували один із винищувачів Су.

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В Уганді помітили російський військовий літак, який обслуговує потреби ПВК "Вагнер". Про це повідомило видання Gulagu.net.

Повітряне судно приземлилося 28 червня в міжнародному аеропорту Ентеббе в Уганді. Літак АН-124 RA82030 належить 224-му льотному загону Міноборони Росії.

За даними проєкту, у зазначений літак завантажували винищувач моделі Су для відправки.

До Білорусі можуть відправити до 8 тисяч "вагнерівців"

"Поки що є дві версії: Міноборони забирає в "ПВК Вагнер" передані на певний час винищувачі Су ([заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій] Суровікін і [ексзаступник міністра оборони РФ Михайло] Мізинцев знімали з обліку техніку і за відкати передавали її [голові "ПВК Вагнер" Євгену] Пригожину). Або Пригожину доручили створювати нову військову базу в Білорусі для підготовки атак по Україні", — припустили автори.

Нагадаємо, що в березні син президента Уганди генерал Мухузі Кайнеругаба заявив про готовність відправити війська до Москви, щоб "захистити її від імперіалістів".

Держприкордонслужба України вважає, що в Білорусь можуть приїхати до 8 тисяч "вагнерівців". Росія використовує союзника як базу для підготовки військових і польотів авіації.