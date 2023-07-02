Перша атака Shahed у Київській області за 12 днів: уламки пошкодили будинки, одна людина поранена

Після кількох днів затишшя ЗС РФ відновили обстріли Києва та області баражувальними боєприпасами. Усі БПЛА в районі Києва збили ППО, але, за даними адміністрації Київської області, у двох районах уламки пошкодили кілька приватних будинків.

У ніч на 2 липня російські війська знову атакували Київську область. У результаті дрони іранського виробництва пошкодили кілька будинків. Поранено одну людину. Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

"На жаль, постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу", — ідеться в публікації.

Повітряна тривога тривала близько години, прямих влучань не було, але у двох районах області пошкоджено три приватні будинки. Постраждалим нададуть допомогу.

Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.

За даними КМВА, українські ППО збили всі повітряні цілі в районі Києва.

Вночі 2 липня ворог атакував Київ баражувальними боєприпасами Shahed. Це перша атака по Києву за останні 12 днів.

"Силами та засобами нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та знищені. Дякую захисникам нашого неба за відмінну роботу!" — повідомив керівник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, що угоду, яка передбачає гарантії безпеки для України, можуть підписати ще до саміту НАТО. За інформацією одного з провідних німецьких видань Frankfurter Allgemeine Zeitung, рамкова угода між Німеччиною, Францією, США та Великою Британією вже практично готова.

Також повідомлялося, що, за даними розвідки, найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі поки що немає.