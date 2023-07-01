Розвідка працює: у ЗСУ розповіли, що найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі поки що немає

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, командування усвідомлює можливий розвиток ситуації і розглядає кілька сценаріїв дій.

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Присутності найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі поки що не зафіксовано. Українські розвідники постійно відстежують ситуацію. Про це в коментарі "Укрінформу" заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Наразі, станом на сьогодні, жодного підрозділу ПВК "Вагнер" на території Білорусі не відмічено. Але ми свідомі в подальшому розвитку ситуації, і наші розвідувальні органи працюють над здобуттям інформації про це. Якщо це відбудеться, військове командування знатиме про це", — сказав Наєв.

Він уточнив, що в разі появи найманців Пригожина в Білорусі, керівництво розглядає кілька сценаріїв дій.

"У кожному з них ЗСУ вживатимуть адекватних заходів з протидії. Наразі проводиться підготовка сил, які будуть протидіяти можливим проявам", — розповів генерал.

Він додав, що розвідка України, а також союзники, уважно відстежують ситуацію в Білорусі, зокрема щодо переміщення туди ядерної зброї. За його словами, такі переміщення також не були зафіксовані.

Цю інформацію раніше цього ж дня підтвердив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Обстановка на кордоні України з Білоруссю повністю контрольована, а наступальні угруповання там відсутні. Однак білоруські військові допомагають облаштовувати табори для найманців із РФ.

Напередодні, 30 червня, ЗМІ повідомляли, що табір для найманців ПВК "Вагнер" на вісім тисяч ліжок розбито на місці нефункціонуючої військової частини в Могильовській області. Його площа 24 тисячі квадратних метрів.