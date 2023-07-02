Трильйон із держбюджету. Путін зізнався у фінансуванні ПВК "Вагнер"

За словами російського пропагандиста Дмитра Кисельова, угоди з Кремлем кейтерингового холдингу "Конкорд" і ПВК "Вагнер" обчислювалися без малого 20 мільярдами доларів.

Російський пропагандист Дмитро Кисельов в ефірі своєї програми на телеканалі "Россия 1" озвучив цифри обороту компаній, які належать підприємцю і засновнику воєнізованого формування Євгену Пригожину. Про це повідомляє "РИА Новости".

До речі, у березні 2023 року Литовський сейм визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Постанову, в якій зазначено, що найманці воєнізованого формування становлять загрозу державній і громадській безпеці, ухвалили одноголосно.

"Група "Вагнер" у рамках укладених із державою контрактів отримала понад 858 млрд рублів (9,66 млрд доларів). Це під трильйон", — зазначив Кисельов. Він додав, що за іншими контрактами холдинг Пригожина "Конкорд" надав послуги ще на 845 млрд рублів (9,51 млрд доларів).

Пропагандист уточнив, що згадані цифри — не прибуток, однак і з них усе ж таки можна зробити "висновок про масштаби бізнесу і масштаби амбіцій".

Нагадаємо, що російське Міноборони розірвало угоду з компанією Пригожина. Кейтеринговий холдинг "Конкорд" постачав продукти російським солдатам, зокрема й на захоплених українських територіях. Тепер роботу втратили тисячі.

Також повідомлялося, що Дмитро Медведєв порівняв заколот Пригожина із захопленням Капітолія. Він також згадав про "тріщини на фасаді Росії".