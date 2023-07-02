Росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні: що відомо

Пошкоджено цивільну інфраструктуру міста, зокрема аптеку та заклад громадського харчування. Поранені щонайменше 4 людини.

Росіяни завдали ударів по Херсону 2 липня 2023 року близько 11:20. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

ЗС РФ обстріляли один з житлових районів обласного центру з тимчасово окупованої території на лівому березі Дніпра. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема аптека та заклад громадського харчування. Зокрема окупанти влучили в багатоповерхівку.

За даними Офісу Генерального прокурора, щонайменше четверо людей отримали поранення, двоє з яких через прицільний удар по багатоповерхівці. Поранення ніг отримав 50-річний чоловік. Наразі дані щодо постраждалих уточнюються.

Удар по Херсону 2 липня 2023 року Фото: Херсонська обласна прокуратура

Зазначається, що прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

З моменту звільнення Херсона українськими військовими у листопаді 2022 росіяни, відійшовши на лівий берег Дніпра, часто обстрілюють місто.

Нагадаємо, росіяни заявляють про перемогу над українським десантом у районі Антонівського мосту, проте доказів цьому немає, за даними Інституту вивчення війни на 2 липня 2023.

Також Фокус писав про удар росіян по "Пункту незламності" в Херсоні 29 червня 2023 року.