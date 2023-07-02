Дрон показав знищення російського танка під Бахмутом (фото)

На кадрах 127-ї бригади територіальної оборони видно дим, який йде з підбитого російського танка в районі Бахмута.

Кадри, зафіксовані з безпілотника, показали знищену Силами оборони України на північному заході Бахмута російську бронетехніку. Про це повідомляє Sky News.

Цей випадок стався минулої п'ятниці, 30 червня.

На кадрах, опублікованих 127-ю бригадою територіальної оборони, видно дим, який йде з підбитого російського танка.

Підбитий російський танк

Нагадаємо, що вразливості на Херсонщині та Луганщині можуть змусити РФ піти на відведення війська з півдня України. За оцінками ISW, російським військам може не вистачити наявних підрозділів для утримання Бахмута.

Також повідомлялося, що російські війська святкують перемогу на лівобережжі Дніпра, однак доказів військових успіхів не наводиться. Своєю чергою, військові дослідники з ISW вважають, що російське військове командування побоюється контрнаступу України.

Артилерія бригади ДШВ знищила склад боєприпасів у районі Бахмута. Росіяни залишилися без істотного запасу боєприпасів через роботу бійців 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Нагадаємо, що США та Японія створюють новий військовий альянс. Міністерство оборони Японії робить значні кроки, щоб посилити свою армію. Токіо та Вашингтон планують створити об'єднане командування, однак як на цьому шляху є свої складнощі.