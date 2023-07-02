Стріляв здалеку й одразу тікав до лісу: 28 бригада знищила танк окупантів (відео)

Танк постійно стріляв здалеку й одразу тікав до лісу, щоб не отримати у відповідь, але згодом був ліквідований українською артилерією.

Бійці 28 імені Лицарів Зимового Походу ліквідували російський танк, який постійно атакував українські позиції. У Facebook підрозділу повідомили подробиці.

Екіпаж ворожої бронетехніки діяв нахабно. Танк постійно стріляв з далеку й одразу тікав до лісу, щоб не отримати у відповідь.

"Цей танк окупантів любив "робити нерви" нашій піхоті", – розповіли українські захисники.

Все ж загарбникам тривалий час так їздити не довелося. Техніку під час обстрілу зафіксували наші артилеристи. Згодом й було завдано прицільного та успішного удару.

"Цей металолом разом з екіпажем вирушили не в ліс, а до пекла", – йдеться у дописі бійців.

Знищення танків РФ у війні

Під час бойових дій регулярно знищуються й танки ворога. Залізна бригада у червні перемогла в бою з дронами й артилерією РФ. Українські захисники прямою наводкою знищили вогневі позиції та спостережні пункти окупантів у колишньому елеваторі.

Також 14 червня російський екіпаж залишив свій танк після його знищення. Екіпаж бойової машини не став рятувати свою техніку. Російські загарбники вискочили з танка та поспішили залишити місце бойових дій.

ЗСУ також 12 червня ударним дроном знищили танк Т-80 на Харківщині. Робота безпілотника ударної групи "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка виявилася успішною. Бійці підрозділу атакували ворожий танк Т-80 із екіпажем за допомогою дрона на Куп'янському напрямі, після чого він спалахнув.

Нагадаємо, на початку червня танки 3-ої окремої штурмової бригади пішли в наступ та успішно ліквідували позиції російські позиції поблизу Бахмута. Важка українська бронетехніка підійшла впритул до локації, де засіли загарбники, знищивши їхні позиції. Танки ліквідували осередки росіян, які перебували в густій рослинності.