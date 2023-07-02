ЗС РФ зазнали поразки під Бахмутом: що відомо (відео)

Противник намагався наступати біля Міньківки та Богданівки, проте українські військові перехопили ініціативу і російські окупанти зазнали невдачі.

Армія РФ провела невдалий наступ під Бахмутом. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 2 липня.

За інформацією командування, на Бахмутському напрямку противник здійснив марні наступальні дії в районах Міньківки та Богданівки Донецької області.

Крім того, від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них — Часів Яр та Іванівське на Донеччині.

Про ситуацію в Бахмуті розповів також речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

"Міських інтенсивних боїв там немає. Там діють наші снайперські групи, деякі інші підрозділи, про які можна буде дещо згодом сказати. Масивний тиск триває на південних і північних флангах навколо міста. Там у нас є просування", — сказав Череватий.

Подробиць він не повідомив. Однак побіцяв розкрити всі деталі після того, як українські військові закріплять на цій лінії фронту свою перевагу.

Череватий також натякнув, що ЗСУ перехопили у противника ініціативу на Бахмутському напрямку і російські військові зазнають втрат.

Нагадаємо, 2 липня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про те, що артилерія бригади ДШВ знищила склад боєприпасів у районі Бахмута. Російські загарбницькі підрозділи залишилися без значної кількості боєприпасів завдяки артилеристам десантного підрозділу.

А 30 червня речник ЗСУ розповів про те, що росіяни в районі Бахмута тримають до 50 тисяч загарбників. Окупанти намагаються зосереджувати біля Бахмута велику кількість техніки. Це понад 300 танків, 140 реактивних систем залпового вогню та понад 330 артилерійських систем.