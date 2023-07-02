Не тільки в Бердянську: РФ використовує крематорії для приховування втрат у Криму (відео)

Велику кількість своїх ліквідованих під час контрнаступу ЗСУ військових ЗС РФ спалюють у крематоріях Криму та Запорізької області.

У селі Красна Зорька в окупованому Криму вже три доби практично цілодобово працює крематорій, у якому спалюють тіла російських окупантів. Про це написав український телеграм-канал "Кримський вітер" у неділю, 2 липня.

Про події навколо крематорію медіа повідомив підписник із селища Гвардійське. За його словами, вже впродовж трьох діб до Красної Зорьки приїжджає багато машин із тілами ліквідованих російських військових.

Ба більше, голова селища Ігор Чічкін розпорядився не пропускати в сам крематорій і на територію поруч із ним місцевих жителів.

Як повідомили медіа місцеві жителі, раніше такої інтенсивності з привозом убитих бійців ЗС РФ ніколи не було.

У крематорій у Красній Зорьці окупанти активно звозять тіла своїх убитих

Як ЗС РФ позбуваються вбитих у Мелітополі

Крематорії, що спалюють останки бійців противника, діють не тільки в Криму. В окупованому Мелітополі ЗС РФ використовують ту саму тактику.

За інформацією мера міста Івана Федорова, один із крематоріїв димить на території колишнього дитячого санаторію. Там ворог облаштував військовий госпіталь. Ще один розташований у бердянському порту.

Також в ефірі національного телемарафону в неділю, 2 липня, Федоров повідомив про те, що від роботи крематоріїв страждають місцеві жителі. Чорний дим із неприємним запахом турбує жителів розташованих навколо крематоріїв мікрорайонів.

Нагадаємо, 1 липня Генштаб ТСК повідомив про те, що РФ використовує мобільні крематорії, щоб приховати свої втрати. Одна з таких спеціальних машин стоїть у Бердянську. Крематорій спалює тіла російських військових, які були ліквідовані під час контрнаступу ЗСУ. Процедура кремації позбавляє родичів окупантів пільг і компенсацій, адже облік смертності не ведеться.

30 червня у ЗСУ назвали втрати ворога в Херсонській та Запорізькій областях. Українські захисники знищили впродовж доби 2 російських танки, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гіацинт-С", БпЛА Supercam та іншу техніку.