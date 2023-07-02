Боєкомплект здетонував та розлетівся у різні боки: артилеристи знищили РСЗВ "Ураган" (відео)

На фронті українці виявили транспортно-завантажувальну машину й РСЗВ "Ураган". Артилерія не дозволила техніці заховатися та здійснила влучні постріли.

Воїни 47-ої артилерійської бригади ліквідували РСЗВ "Ураган" російських військ. У Facebook опублікували подробиці роботи.

На відео можна побачити, українські захисники зафіксували скупчення російської піхоти серед цивільної інфраструктури. Самохідні артилерійські установки згодом завдали удару по локації.

Також українські військові змогли виявити транспортно-завантажувальну машину й "Ураган". Транспортні засоби окупантів роз'їхалися у різних напрямках. Заховати техніку загарбникам не вийшло. Артилерія здійснила влучні постріли, боєкомплект здетонував та розлетівся у різні боки.

Знищення ЗРК РФ

Вже на початку липня 128 бригада знищила ЗРК "Тор" на Запоріжжі. БПЛА українського виробництва успішно скорегував роботу артилерії попри те, що техніку росіяни добре замаскували у лісі. Російські війська намагалися заховати систему, але цього їм врешті зробити не вдалося. Попри те, що техніка була захована у густій рослинності, її вдалося вистежити.

Маріупольска 56-та бригада наприкінці червня знищила російський ЗРК "Стріла-10". Українські аеророзвідники змогли виявити комплекс попри намагання окупантів сховати комплекс. Радянський комплекс для сухопутних військ малого радіуса дії, який має максимальна дальність ураження складає від 800 метрів до 5 кілометрів, перестав функціонувати.

У травні ЗСУ знищили пункт управління ЗРК С-400 "Тріумф" у Херсонській області. Українські військові вдарили далекобійними РСЗВ HIMARS по складах з озброєнням загарбників. Під удар потрапив і пункт автоматизованого управління "гордості" російської системи ППО.

Нагадаємо, у червні ЗСУ розгромили техніку росіян за допомогою дрона "Лелека-100". Окупанти втратили різні бойові машини.