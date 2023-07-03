У Шойгу бояться, що Путін дізнається правду про провали ЗС РФ в Україні, — ISW

Американські аналітики зазначають, що Міністерство оборони Росії прагне посилити свій вплив в інформаційному просторі країни і розпочинає атаки на "військкорів", які висловлюють критику на адресу російського військового командування.

Президент Росії Володимир Путін стоїть перед вибором — підтримати репутацію Міноборони, приховуючи провали на військовому фронті або зберегти підтримку російських "військкорів". Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 2 липня.

У звіті експерти зазначають, що Міноборони Росії прагне зміцнити контроль над інформаційним простором країни і починає нападати на "військкорів", які критикують російське військове командування.

Так, міністерство оборони заявило, що російські війська успішно відбили український десант біля Антонівського мосту на лівому березі Дніпра. Однак деякі російські блогери стверджують, що бої тривають, і українські сили досі утримують деякі позиції.

Аналітики ISW припускають, що Міноборони Росії бажає контролювати військових блогерів, побоюючись, що вони можуть розкрити провали на фронті перед Путіним.

Крім того, наголошується, що російське військове командування намагається компенсувати відсутність прогресу на полі бою, оскільки українські війська продовжують просуватися на сході та півдні України.

Спроби Міноборони РФ перебільшити свої тактичні успіхи біля Антонівського мосту й обмежити зворотну інформацію викликали звинувачення з боку російських "військкорів" у тому, що командування не надає необхідної підтримки російським військовослужбовцям.

Аналітики також вказують на конфлікт між Міноборони Росії та спільнотою блогерів, який може свідчити про брак довіри до успіхів російської армії.

Передбачається, що Путіну доведеться стримувати російських блогерів, щоб зберегти підтримку ультранаціоналістичного табору, однак такий підхід також може створити ризики для його влади.

"Путін, як і раніше, стоїть перед вибором: або стати на бік російського МО, щоб захистити свою ослаблену репутацію, або зберегти свою підтримку серед провійськових ультранаціоналістичних "військкорів" та їхніх патронажних мереж", — ідеться у звіті.

Аналітики роблять висновок, що Міноборони Росії продовжує стикатися з критикою навіть після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" і втрати впливу Євгена Пригожина.

Нагадаємо, 2 липня російський пропагандист Дмитро Кисельов в ефірі своєї програми на телеканалі "Росія 1" озвучив цифри обороту компаній, які належать підприємцю і засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. За його словами, угоди з Кремлем кейтерингового холдингу "Конкорд" і ПВК "Вагнер" обчислювалися майже 20 мільярдами доларів.

Нагадаємо також, 2 липня повідомлялося, що російське Міноборони РФ розірвало угоду з компанією Пригожина. Кейтеринговий холдинг "Конкорд" постачав продукти російським солдатам, зокрема й на захоплених українських територіях. Тепер роботу втратили тисячі.