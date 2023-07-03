Непомітний Patriot: у Повітряних силах натякнули на знищення авіації РФ на Брянщині (фото, відео)

13 травня Росія втратила як мінімум винищувачі Су-34 та Су-35, два вертольоти РЕБ Мі-8МТПР-1 та ще один Мі-8, який входив до пошукової групи.

Повітряні сили ЗСУ з нагоди Дня зенітно-ракетних військ випустили ролик, у якому, зокрема, показали комплекс Patriot із відмітками про збиті 13 травня три гелікоптери. Саме того дня, в Брянській області РФ зафіксували масове падіння російської авіації, а соцмережі повідомляли про знищення двох гелікоптерів Мі-8 та літаків Су-34 і Су-35. Відео виклали в телеграм-каніл Повітряних сил ЗСУ.

"Вистояли і вистрілили. Р*шисти понад усе хотіли знищити нашу ППО. Вони хотіли легкої прогулянки в українському небі, і вдарили по зенітних ракетних військах. Але ми – вистояли, і вистрелили. А вони отримали. Сьогодні воїни зенітних ракетних військ продовжують бити окупанта в українському небі, найсучаснішою у світі зброєю!", — йдеться в повідомленні.

В ролику ЗСУ показали західну зброю, якою збивають ворожі ракети та БпЛА.

В кадр на відео потрапив ЗРК Patriot та дошка дивізіону і знищеної їм російської техніки, серед якої два винищувачі та три вертольоти, які Росія втратила у середині травня.

"Пам'ятаєте у Брянській області 13 травня російська армія втратила два винищувачі та три вертольоти? Ось український розрахунок ЗРК "Patriot" із позначками про їхнє знищення (перший рядок 13.05.2023). Того дня ми змогли абсолютно непомітно підтягнути до кордону України американський зенітно-ракетний комплекс, який чітко відпрацював, знищивши всі російські цілі на території ворога", — написав нардеп і волонтер Юрій Мисягін.

У зенітно-ракетних військах повідомили, що від початку повномасштабного вторгення в Україні знищено 600 ворожих літаків, більше тисячі крилатих ракет, тисячі БпЛА. Більшість цілей знищили заме бійці зенітно-ракетних військ.

Нагадаємо, що у Повітряних силах прокоментували заяви МО РФ про знищений ЗРК Patriot. За інформацією командування, усі Patriot перебувають у робочому стані і працюють, а 16 червня їм вдалося знищити на підступах до столиці "Кинджали".

Раніше повідомлялося, що Україна отримає нові Patriot, які готова поставити низка країн.