У західних ЗМІ повідомили про 50 тисяч ЛГБТ-персон у лавах ЗСУ: військові заперечують (відео)

Представники ЛГБТ-спільноти, що встали на захист країни, пояснили необхідність введення одностатевих партнерств в умовах війни. Водночас ряд публічних українських захисників заперечили присутність ЛГБТ-персон на фронті.

Україну захищають 50 тисяч представників ЛГБТ-спільноти. Про це з посиланням на статистику LGBT Military 3 липня повідомили у The Telegraph.

Журналісти поспілкувалися з 27-річним воїном Борисом, що приєднався до армії після повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Борис розповів, що познайомився зі своїм хлопцем Валентином у Tinder.

"Він мені дуже подобався, але ситуація була дивна, тому що це був початок війни. Я ніколи не уявляв, що війна може виглядати так — зустрітися з хлопцем з Tinder у кав’ярні", — поділився він.

Валентин переконаний, що кількість відкритих представників ЛГБТ-спільноти у війську та сприйняття гомофобії як "традиційної цінності" РФ наближають українців до прийняття одностатевих стосунків у суспільстві.

"Проєкт закону про цивільні союзи, який би легалізував одностатеві партнерства, був поданий до українського парламенту, але війна знову висунула питання на перший план", — підкреслили у медіа.

Борис зазначив, що визнання партнерств в Україні нині — особливо важливе, адже воїни борються за свободу та демократичні, європейські цінності.

36-річна військова Аліна Сарнацька пояснила, що її дівчина не зможе дізнатися про поранення або загибель своєї коханої, бо не є офіційно її дружиною. За словами Сарнацької, за чинним законодавством партнер ЛГБТ-персони має лише чекати, усвідомлюючи рівень небезпеки на фронті.

"Зміна закону також дозволить одностатевим парам ухвалювати медичні рішення, ховати своїх близьких відповідно до їхнього бажання та отримувати підтримку від держави", — додали у ЗМІ.

Сарнацька підкреслила, що війна прискорила позитивні зміни у ставлення українців до відкритих ЛГБТ-солдатів, адже виживання — у пріоритеті.

"Відколи почалася війна, не було важливо, хто гей, а хто лесбіянка — ти хочеш бути живим", — сказала вона.

Українські військові заперечують наявність ЛГБТ-персон на фронті

На ютуб-каналі Koshelnik TV 2 липня було опубліковане соціальне опитування щодо присутності представників ЛГБТ-спільноти у війську. Автор контенту опитав захисників, зокрема Миколу "Фроста" Куща, Івана Залізняка та Євгена Карася.

На відео бійці стверджують, що не зустрічали на передовій відкритих представників ЛГБТ-спільноти. Зокрема, під час дзвінків рідним не чули, щоб хтось з військових дзвонив своєму хлопцю.

Також у відео лунає припущення, що воїни, які пішли захищати країну від агресора, мають бути достатньо сміливими для зізнання у своїй орієнтації.

Соціальне опитування Koshelnik TV

Нагадаємо, у квітні військовослужбовець Павло Лагойда поскаржився на погрози спалити його будинок. Боєць є членом об’єднання "Військові ЛГБТ і наші союзники".

1 червня депутатка Інна Совсун проінформувала, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав Україну визнати стосунки ЛГБТ-пар. Вона зазначила, що Україна має ухвалити закон, який визнає одностатеві стосунки та надасть можливість реєструвати їх.