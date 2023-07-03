У Гаазі запрацював міжнародний офіс, що розслідуватиме вторгнення РФ в Україну

Генпрокурор Андрій Костін переконаний, що покарання Росії — невідворотне. Правоохоронці з Латвії, Литви, Естонії, Польщі та Румунії долучаться до притягнення Кремля до відповідальності за агресію.

В Гаазі розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії (ICPA). Про це 3 липня у соцмережах повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Це початок кінця безкарності за злочин агресії. Від сьогодні в Гаазі працюватимуть українські прокурори", — заявив він.

До історичного кроку долучились президент Євроюсту Ладислав Хамран, європейський комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, помічник генпрокурора США Кеннет Політ, міністерка юстиції Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус та генпрокурори країн Спільної слідчої групи.

До роботи ICPA вже на старті доєднаються представники з Латвії, Литви, Естонії, Польщі та Румунії. Діяльність ICPA підтримуватиме спеціальна прокурорка Міністерства юстиції США з питань злочину агресії Джессіка Кім.

"ICPA має особливе значення для України — це чіткий сигнал, що світ об'єднаний і непохитний на шляху забезпечення відповідальності російського режиму за всі його злодіяння: злочин агресії, геноцид та воєнні злочини", — підкреслив Костін.

Український генпрокурор зазначив, що в архітектурі міжнародного кримінального правосуддя є прогалина — у питанні відповідальності за злочин агресії. Посадовець переконаний, що ICPA посилить юридичні механізми заборони агресії та зміцнить цю архітектуру. Він подякував партнерам та виразив впевненість у тому, що світ спільними зусиллям відновить справедливість.

"Це означає невідворотне покарання агресора — Росії, яка розв'язала найкривавішу війну в Європі та продовжує щодня порушувати міжнародне право і права людини", — пояснив Костін.

Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора

Спеціальний представник Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі зустрівся у Росії з Марією Львовою-Бєловою, ордер на арешт якої раніше видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Вони обговорили питання захисту прав дітей.

Пізніше Папський посланець пояснив, що метою його візиту не було обговорення мирного праву. За його словами, зустрічі були важливими у гуманітарних аспектах.