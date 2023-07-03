Атака Shahed на Суми: кількість жертв збільшилася, рятувальні роботи тривають

За інформацією пресслужби місцевої ОВА, двоє людей перебувають у реанімації, а ще стільки ж дістали поранення середнього рівня тяжкості.

Кількість загиблих у Сумах після атаки російських окупантів збільшилася до двох осіб. Постраждалих щонайменше 19. Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації 3 липня.

За інформацією влади, рятувальні роботи після атаки противника тривають. Постраждалим людям надають допомогу, а рятувальники розбирають завали.

"Внаслідок атаки шахедів по м. Суми 2 особи загинули і 19 поранених. У закладах охорони здоров'я залишаються 4 постраждалих, із них 2 — важкі в реанімації, 2- середнього ступеня важкості", — йдеться в повідомленні.

Окремо в Сумській ОВА заявили, що щонайменше 15 осіб оперативно отримали медичну допомогу і були відпущені з лікарні. Їхньому життю більше нічого не загрожує. Серед постраждалих також була одна дитина віком 5 років.

Більше інформації про результати удару противника поки що немає.

Атака ЗС РФ по місту Суми: що відомо

Російські окупанти атакували центральну частину Сум, унаслідок чого було пошкоджено багатоповерхову будівлю.

Противник використав для удару дрони-камікадзе "Shahed" іранського виробництва, які запускали неподалік Сумської області, що межує з Російською Федерацією.

"Місто Суми. Внаслідок російського удару БПЛА, у п'ятиповерховому житловому будинку загинула 1 людина", — писав Андрій Єрмак про попередні результати обстрілу. Кількість жертв уже збільшилася до двох.

Нагадаємо, 2 липня повідомлялося, що під час першої за майже два тижні атаки на Київську область уламки БПЛА пошкодили будинки, одна людина дістала поранення. За даними адміністрації Київської області, всі іранські дрони були збиті ППО і прильотів не зафіксовано.