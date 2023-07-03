РФ розмістила "Панцирь-С1" біля заводу "Кримський титан" у Криму: чим це загрожує (фото)

Розслідувачі отримали супутникові світлини, на яких видно загрозу для підприємства, яке використовує отруйні речовини у виробничому процесі. У випадку російського теракту ці речовини може понести у бік Херсонщини та навіть Запоріжжя.

3 липня волонтери зі спільноти розслідувачів Evocation.info розповіли про військові об'єкти, які армія РФ розмістила неподалік від приміщень заводу "Кримський титан" біля Армянську на кордоні з Кримом. Серед об'єктів, які видно на супутникових світлинах — ЗРПК "Панцирь-С1". Про ситуацію біля заводу волонтери розповіли у Telegram-каналі спільноти.

Розслідувачі опублікували супутникові світлини та проаналізували, що на них видно. Зокрема, називають наступні об'єкти біля "Кримського титану":

ЗРПК "Панцирь-С1" — 2 шт.;

вагони на залізничній гілці, яка прямує до підприємства.

ЗРПК "Панцирь-С1" та вагони - біля "Кримського титану"

ЗРПК "Панцирь-С1" розташовані за 400 м від двох основних виробничих цехів хімічного заводу, який випускав діоксид титану.

Відстань від ЗРПК "Панцирь-С1" до цехів "Кримського титану"

Волонтерам видається підозрілим, що між ракетними комплексами та нині непрацюючими цехами поставили навіщось велику кількість залізничних вагонів. На їхню думку, у вагонах росіяни могли сховати боєприпаси. У випадку влучання або підриву станеться теракт і чергова екологічна катастрофа. При чому у ній будуть винуватити ЗСУ, ідеться у повідомленні.

Також варто зазначити, що основне призначення ЗРПК "Панцирь-С1" — протиповітряна оборона, здатна виявляти повітряні цілі на відстані від 35 до 80 км. Якщо позначити ці відстані на карті, то стає зрозуміло, що до заводу можна дістати з підконтрольних Україні територій біля підірваної Каховської ГЕС.

Відстань від ЗРПК "Панцирь-С1" до можливих позицій ЗСУ

Що за "Кримський титан" й що на ньому виробляють?

"Кримський титан" — завод хімічної галузі, який займався випуском діоксиду титану — речовини, яка використовується для виробництва фарби, діелектриків, пластмас. У процесі виробництва використовується небезпечна речовина — сірчана кислота, аміак. Після анексії Криму підприємство перебувало у "підвішеному стані": розташоване на окупованій території, належало українському олігарху Фірташу, а працівники щодня прибували з підконтрольних Україні територій.

Кілька тижнів тому українська розвідка заявила, що армія РФ замінувала завод "Кримський титан". Через підрив Каховської ГЕС завод не отримує воду для технологічного процесу, тому вже не працює. Отже, резюмували в ГУР Міноборони, росіяни готові підірвати цехи. Під час підриву можливе виділення отруйних речовин, які вітром можуть занестись у напрямку Херсонщини, до якої близько 80 км.

Щоб зрозуміти, у який бік понесе отруйну хмару, варто скористатись картою погоди, на якій вказано напрям та швидкість вітру.

Нагадуємо, в окупованому Криму досить неспокійно живеться колаборанту та гауляйтеру Аксьонову. Зокрема, 3 липня у ФСБ РФ заявили, що "терористи" нібито намагались його підірвати.

Зеленський заявив про можливість миру за умови, якщо Крим не звільнять. Президент України наголосив, що "відчуття перемоги буде неповним".