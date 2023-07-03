Після переговорів про постачання зброї: військові Кіпру пройшли навчання на танках Merkava

Навчання проходило в рамках офіцерських курсів підготовки Бронетанкового корпусу Армії оборони Ізраїлю на базі 460 бронетанкової бригади.

Військовослужбовці армії Республіки Кіпр успішно завершили чотиритижневий курс навчання на ізраїльських танках Merkava. Це надало їм змогу оволодіти навичками оперування та використання сучасної бойової техніки. Про це повідомляє афілійоване з армією оборони Ізраїлю джерело.

За його інформацією, з травня 2023 року офіцери-танкісти Національної гвардії Кіпру проходили чотиритижневе навчання на танках Merkava.

Навчання проходило в рамках офіцерських курсів підготовки Бронетанкового корпусу Армії оборони Ізраїлю на базі 460 бронетанкової бригади.

Зазначимо, що ізраїльське видання Haaretz пише, що уряд Ізраїлю веде переговори з Кіпром щодо можливого постачання танків Merkava модифікацій Mark II і Mark III, в обмін на які кіпріоти мають передати свої танки російського виробництва Т-80У в Україну. Факт цих переговорів підтверджують джерела обох сторін, але джерела в Кіпрі поки що не підтверджують ізраїльським журналістам готовність їхньої країни погодитися на умови цієї угоди.

Примітно, що тут Haaretz підкреслює, що саме Кіпр мався на увазі як "європейська країна", якій Ізраїль готовий продавати танки Merkava. При цьому поки що не зрозуміло, на який саме таймінг розрахована ця угода, і як швидко за її умовами ЗСУ можуть отримати "кіпрські" Т-80У, тому що все поки що в переговорному процесі. Але ми можемо поки що як для початку деталізувати питання, а саме Кіпр отримав танки від РФ.

У середині березня 2023 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що польська компанія Fabryka Broni Łucznik-Radom уклала контракт на постачання партії карабінів Grot для українських військовослужбовців.

16 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що найближчими днями Україні передадуть 4 винищувачі МіГ-29.