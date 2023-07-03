Покійник і судимий водій: чиї імена використовував Пригожин у документах, — аналітики (фото)

За інформацією фахівців з OSINT-спільноти Molfar, російські ЗМІ намагалися видалити кадри з документами після військового заколоту, але вони залишилися в мережі. Вдалося з'ясувати, кому належать "вкрадені" особистості.

Під час військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина пройшли обшуки в його офісі в Санкт-Петербурзі. Там було знайдено фальшиві паспорти з його фотографіями на різні імена. Аналітики з Molfar розібралися, кому вони належать насправді.

Опублікували кадри з різними документами російські ЗМІ, однак після новини про припинення заколоту і рішення відправити главу ПВК "Вагнер" до Білорусі їх оперативно видалили, але кадри вже збереглися в мережі.

Аналітики одразу ж взялися до роботи і дізналися, чиї особистості "вкрав" Євген Пригожин.

Бобров Володимир Васильович

Чоловік 1956 року народження і його особистість активно використовував у власних цілях глава російської приватної компанії. У реальному житті він працює керівником газової котельні заводу "Зірка", а також за сумісництвом координатор Осташкiвського відділення "Ліберально-демократичної партії Росії". Примітно, що один із проектів Євгена Пригожина "Вагнеренок" був сформований вихідцями з молодіжної "ЛДПР".

Аналітики розібралися, кому насправді належать імена, які "привласнив" Пригожин Фото: Molfar

Гейлер Дмитро Ісаакович

Чоловік народився 1 серпня 1965 року. Водій із судимістю, який, найімовірніше, працював на штаб-квартиру ПВК "Вагнер". Саме так його дані і могли потрапити до Євгена Пригожина, після чого було ухвалено рішення використовувати його.

Аналітики розібралися, кому насправді належать імена, які "привласнив" Пригожин Фото: Molfar

Семенов Олег Юрійович

Цей чоловік 1962 року народження і, найімовірніше, його давно немає в живих. Згідно з відомостями Головного управління з питань міграції МВС РФ, станом на 2023 рік документи недійсні. Коментар під одним із постів у соціальній мережі VK свідчить про те, що він помер у 2020 році. Як його дані потрапили в ПВК "Вагнер" — невідомо.

Аналітики розібралися, кому насправді належать імена, які "привласнив" Пригожин Фото: Molfar

Семенов Олег Юрійович

Чоловік 1964 року народження з таким ім'ям був екскерівником військової частини 15688, яку було ліквідовано ще 2008 року. На думку аналітиків, 2021 року він міг отримувати дохід від охоронної компанії "Аб-Сафети".

Аналітики розібралися, кому насправді належать імена, які "привласнив" Пригожин Фото: Molfar

Іванов Сергій Петрович

Громадянин Російської Федерації 1961 року народження. У 1999 році він притягувався до адміністративної відповідальності за розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях. Подальша його доля невідома, як і те, яким чином Євген Пригожин заволодів його даними.

Аналітики розібралися, кому насправді належать імена, які "привласнив" Пригожин Фото: Molfar

Нагадаємо, 3 липня повідомлялося, що Євген Пригожин зробив нові заяви після заколоту в РФ. За словами глави ПВК "Вагнер", йому і його угрупованню необхідна підтримка для нових перемог і боротьби зі зрадниками.