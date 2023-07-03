Заколот Пригожина: Суровікін зрадив Путіна, у РФ почнеться велика зачистка, — Пономарьов (відео)

Російський опозиціонер сказав, що глава "вагнерівців" Євген Пригожин був глибоко інтегрований у систему влади РФ. У нього були свої люди серед московських і пітерських генералів.

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що генерал ЗС РФ Сергій Суровікін зрадив президента РФ Володимира Путіна. Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

За словами Пономарьова, у глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина були свої люди в структурах МВС Росії. Йдеться про генералів у Санкт-Петербурзі та Москві. Також були генерали у ЗС РФ. Усі вони взаємодіяли з Пригожиним.

"Зараз у них у всіх проблеми", — сказав опозиціонер.

Він зазначив, що проти декого вже почалися репресії, інші — відчувають проблеми з "особистою безпекою".

"У будь-якому разі там зараз на цю тему буде велика чистка", — сказав Пономарьов.

За його словами, Пригожин був дуже глибоко інтегрований у російську систему влади. Тому не дивно, що в нього там були свої люди. І йдеться не тільки про інформаторів, а й про друзів і навіть соратників.

"Навіть у мене залишилися люди в системі, кому я можу в будь-який момент зателефонувати й бути впевненим, що вони прислухаються до того, що я їм скажу", — сказав Пономарьов.

Нагадаємо, що в тому ж інтерв'ю ексдепутат Держдуми РФ сказав, що росіяни зустрічатимуть із квітами будь-кого, хто має силу і хто проти Путіна. І це, на його думку, вже довів заколот Пригожина.

"Легіон "Свобода Росії" вони будуть зустрічати, і вони його зустрічали також у Бєлгороді, як зустрічали в Ростові Пригожина. Це була просто дзеркальна ситуація. Це факт і це добре..." — заявив опозиціонер.

Також ЗМІ повідомляли, що Суровікін був почесним членом ПВК "Вагнер". Він отримав особистий жетон під номером М-3744. Також почесними "вагнерівцями" можуть бути інші 30 високопоставлених військових і чиновників РФ.

Журналісти писали, що Суровікіна тримають у якомусь "одному місці", але не у в'язниці. При цьому слідчі ставляться до нього з обережністю, щоб не спровокувати лояльних йому військових.