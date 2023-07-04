"В останні роки 700 тисяч": у РФ назвали кількість дітей, вивезених з України

За словами російського дипломата Григорія Карасіна, деякі діти потрапили на територію РФ разом із батьками, а вихованці дитячих будинків — разом із педагогами.

У Російській Федерації заявили, що на території їхньої країни зараз перебувають 700 тисяч дітей з України. Про це написав голова Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін у своєму Telegram-каналі.

"Останніми роками сімсот тисяч дітей, рятуючись від бомбардувань і обстрілів із районів конфлікту в Україні, знайшли притулок саме в нас", — стверджує Григорій Карасін.

Російський дипломат також додав, що деякі діти опинилися на території РФ разом із батьками, а вихованці дитячих будинків — разом із вихователями.

Депортація українських дітей у РФ: що відомо

За даними британської розвідки від 22 червня, у Кремлі готують нову інформаційну операцію, пов'язану з незаконною депортацією дітей. За словами аналітиків, ІПСО буде спрямована на те, щоб виправдати викрадення українських дітей у батьків.

За даними Центру національного опору від 27 червня, російські окупанти під приводом відпочинку готуються вивезти в Чувашію із Запорізької області 300 дітей. За даними українського підпілля, практика вивезення дітей до РФ поширена на окупованих територіях.

Раніше, 30 травня, у ЦНС також повідомили, що російські загарбники почали вивозити дітей із тимчасово окупованих територій до РФ під приводом надання медичної допомоги.

Як зазначила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, на депортованих з України дітей росіяни оформляють "тимчасову опіку" замість "усиновлення". При цьому у світі не існує міжнародної структури, яка допомагала б українцям повернути вивезених на територію РФ дітей