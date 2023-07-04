"Дуже важливо": Зеленський закликав Байдена запросити Україну в НАТО

Глава держави вважає, що запрошення до Альянсу стало б величезним стимулом для українських солдатів і розуміє, що Київ не стане членом блоку до завершення війни.

Президент Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена із закликом запросити Україну до Північноатлантичного Альянсу зараз, навіть якщо вступ відбудеться після війни. Про це пише CNN 3 липня.

Як зазначає Володимир Зеленський, американський президент був тим, хто "ухвалював рішення" про те, чи буде Україна в НАТО, чи ні. За його словами, запрошення зараз стало б величезним стимулом для українських солдатів.

"Дуже важливо відчувати, що ви дійсно перебуваєте поруч із союзниками в майбутньому", — сказав український лідер.

Володимир Зеленський також підкреслив, що в Києві є розуміння того, що Україна не стане частиною Альянсу, поки не завершиться війна.

"Ми все розуміємо. Але цей сигнал дійсно дуже важливий. І залежить від рішення Байдена", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 3 липня голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Україна має право діяти обережно під час контрнаступу, оскільки просування військ ускладнене через міни та інші перешкоди.

Зі свого боку голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер сказав 3 липня, що дії українського командування з контрнаступу українських сил на фронті заслуговують на похвалу.

Раніше, 28 червня, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас анонсувала "сюрприз" щодо членства України в НАТО. Вона також зазначила, що членство в НАТО є єдиною дієвою гарантією безпеки для України.