"Просування військ ускладнене": у НАТО закликали не засуджувати ЗСУ за уповільнення контрнаступу

За словами адмірала Роба Бауера, Росія створила потужні укріплення, траншеї, протитранспортні загородження та інші перешкоди, що сприяє уповільненню контрнаступу ЗСУ.

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Україна має право діяти обережно під час контрнаступу, оскільки просування військ ускладнене через міни та інші перешкоди. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє Reuters.

"ЗСУ стикаються з оборонними перешкодами глибиною іноді до 30 кілометрів. Союзникам у Нормандії за часів Другої світової війни знадобилося 7-10 тижнів, щоб подолати укріплення німців", — заявив Бауер.

Він додав, що українські сили не повинні піддаватися тиску або критиці за те, що вони не діють швидше. Зроблені у квітні супутникові знімки демонстрували, що Росія створила потужні укріплення, траншеї, протитранспортні загородження та інші перешкоди, щоб уповільнити будь-яке просування України.

Раніше повідомлялося, що 30 червня президент Володимир Зеленський сказав, що Україна хоче показати результати контрнаступу ЗСУ до саміту НАТО 11 липня.

А секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чим зумовлений темп контрнаступу ЗСУ. За його словами, ЗСУ протистоять сильному противнику. За його словами, уся територія України, включно з Кримом, буде звільнена, однак потрібно набратися терпіння.