У НАТО заявили, що Україна не отримає винищувачі F-16 до завершення контрнаступу

За словами очільника Військового комітету Альянсу Роба Бауера, питання передачі винищувачів Україні "не буде вирішено в короткостроковій перспективі". Разом з тим офіцер вважає, що ЗСУ мають перевагу над ЗС РФ.

Очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що до планів Альянсу не входить передавання Києву винищувачів F-16 до завершення контрнаступу ЗСУ. Про це пише видання LBC.

Бауер зазначив, що питання передачі винищувачів Україні "не буде вирішено в короткостроковій перспективі".

За його словами, пілоти не зможуть пройти навчання для роботи на винищувачах у такий короткий термін, а також не буде організовано матеріально-технічне забезпечення, яке може підтримувати ці літаки.

Голова Військового комітету НАТО, що війна в Україні залишається "дуже непередбачуваною"

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Україна може виграти війну проти Росії без винищувачів, голова Військового комітету НАТО додав: "Я вважаю, що Україна має перевагу, тому що вона має західні системи зброї, має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію".

Нагадаємо, що голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер назвав дії українського командування щодо контрнаступу ЗСУ на фронті такими, які заслуговують на повагу.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що навчання українських пілотів, які мали розпочатися щеминулого місяція в одній з країн, не розпочалися через помилку в розрахунках.