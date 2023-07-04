Втома військ і брак боєприпасів: як ЗС РФ протистоять українському наступу, — розвідка

Російські війська з метою уповільнення контрнаступу ЗСУ активно мінували підступи до своїх позицій, зазначили в британському Міноборони. Однак щільність мінних полів свідчить про те, що росіяни використовували набагато більше мін, ніж було передбачено.

Збройні сили РФ удосконалили оборонну тактику, спрямовану на уповільнення контрнаступу українських бронетанкових військ на півдні України. Для цього вони активно мінували підступи до своїх позицій, однак не розрахували зі щільністю мінних полів і тепер відчувають дефіцит боєприпасів. Про це 4 липня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка повідомила, що в основі оборонної тактики росіян лежить інтенсивне використання протитанкових мін. Але щільність мінних полів вказує на те, що Росія, ймовірно, використовувала набагато більше мін, ніж передбачено її військовою доктриною.

Крім того, російські війська, сповільнивши просування ЗСУ на південному фронті, спробували завдати удару по українській бронетехніці за допомогою ударних БПЛА, бойових гелікоптерів і артилерії.

І хоча на ранніх етапах росіяни в цьому домоглися певних успіхів, окупанти продовжують страждати від ключових проблем — перевтоми особового складу і нестачі артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, російські війська чинять запеклий опір на флангах під Бахмутом. Водночас, як повідомили в Генштабі ЗСУ, українські бійці на 4 липня мали на цій ділянці фронту частковий успіх і закріпилися на досягнутих рубежах.

Сили спеціальних операційопублікували кадри бойової роботи української артилерії на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої. Після виявлення системи залпового вогню БМ-21 "Град", наші бійці завдали точного удару по ворожій техніці.