"Максимальне знищення": Данілов розповів про цілі ЗСУ під час контрнаступу

Як зазначив секретар РНБО, чим більше живої сили та бронетехніки росіян буде знищено, тим більше територій України буде звільнено.

У пріоритеті для українських збройних сил стоїть завдання знищення російських окупантів, а також їхньої військової техніки та складів. Про це 4 липня написав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов у своєму Twitter-акаунті.

Данілов наголосив, що наразі відбуваються активні бойові дії, під час яких Сили оборони України виконують своє головне завдання — максимальне знищення живої сили, техніки, складів палива і боєприпасів, командних пунктів, артилерії та ППО російської армії.

За словами секретаря РНБО, останні дні виявилися особливо успішними в цьому відношенні.

"Більше знищено — більше звільнено. Що ефективніше перше, то більше другого. Діємо спокійно, виважено, крок за кроком", — написав Данілов.

Нагадаємо, 2 липня Олексій Данілов анонсував розпад Росії і закликав країни Заходу готуватися до цього. За його словами, потрібно розпрощатися з ілюзією, що Росія продовжить існувати в її нинішньому вигляді.

Раніше, 30 червня, Данілов заявив, що якщо росіяни влаштують теракт на Запорізькій АЕС, то світ розгляне це як застосування ядерної зброї.