Головна роль у боях: артилеристи ЗСУ позитивно оцінили польські гаубиці AHS Krab

Українські бійці з метою підвищення ефективності САУ створюють своєрідні розвідувально-вогневі комплекси, повідомив командир 61-ої ОМБр з позивним "Рим". До них входять розрахунок гаубиці, оператор безпілотника і спостерігач.

Польські САУ Krab зіграли одну з головних ролей у боях проти російських військ у Бахмуті та на Херсонському напрямку. Як розповів командир 61-ої окремої механізованої Степової бригади з позивним "Рим" в інтерв'ю польському виданню Defence 24, ці влучні та ефективні машини серйозно допомогли в утриманні позицій і контратаках на противника.

Розмова відбулася під час підготовки операторів для безпілотної армії ЗСУ на одному з полігонів на півночі Польщі.

"Краби працюють дуже точно і дуже ефективно. Ми стріляли з них по цілях, будівлях із найманцями ПВК "Вагнер" з великої відстані. Одного-двох пострілів було достатньо, щоб точно вразити ціль", — розповів "Рим".

Український командир додав, що ефективність польських САУ підвищується за рахунок відстеження позицій противника з повітря за допомогою БПЛА.

"Створюються розвідувально-вогневі комплекси, до яких входять розрахунок гаубиці, оператор безпілотника і спостерігач. Ці три компоненти на фронті просто ідеально працюють", — зазначив український боєць.

Ще однією перевагою є легкість транспортування цієї САУ — вона легко вантажиться на трейлер, таким чином забезпечується швидке переміщення на інші позиції, що важливо в сучасних бойових умовах.

Що стосується противника, то "Рим" підкреслив, що ЗС РФ не володіє аналогами таких систем.

"У противника, звичайно, немає таких систем. У них переважно радянське обладнання, вони відсталі в цьому відношенні. Їхня "Гвоздика" і наш "Краб" — це як вантажівка і мерседес. "Краб" — класний, з ним приємно працювати. Запевняю вас, що наші артилеристи задоволені ним", — підсумував український боєць.

Раніше ми писали про бойове застосування польських самоходок Krab на Бахмутському напрямку. Зокрема були опубліковані кадри, де українські захисники успішно вражали вогневі позиції ворожих мінометників.