За словами Володимира Путіна, санкції, які Захід наклав на РФ, є "нелегітимними". Він вважає, що саме Україна розв'язала війну.

Російський президент Володимир Путін зробив публічні заяви, в яких він звинуватив Україну в розв'язанні кровопролитної війни і висловив нові звинувачення на її адресу. Він заявив, що Україна, ймовірно, протягом восьми років активно нарощувала своє озброєння і наразі веде "гібридну війну" проти Росії. Такі "закиди" лунали від нього на саміті Шанхайської організації співпраці, до якого він долучився в онлайн форматі.

Кремлівський лідер висловив свою думку про санкції, накладені Заходом на Росію, вважаючи їх "нелегітимними". Він заперечує законність і обґрунтованість цих санкцій і, можливо, розглядає їх як незаконне втручання у внутрішні справи Росії.

Примітно, що цього разу на зміну "вісім років бомбили Донбас" у риториці Путіна прозвучало "вісім років накачували зброєю". За його словами, з України в цей час "формували анти-Росію".

Нагадаємо, що 3 липня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін стоїть перед вибором — підтримати репутацію Міноборони, приховуючи провали на військовому фронті, або зберегти підтримку російських "воєнкорів".

Крім того, президенту РФ Володимиру Путіну стає дедалі важче фінансувати дорогу війну проти України. Його рятувальне коло засноване на "безжальній канібалізації" виробничої економіки.